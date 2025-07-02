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Amasya'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 09:52
Amasya'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir can kaybına ve 4 yaralıya sebep oldu. İsa Karakoç'un (55) kullandığı 34 HAG 455 plakalı hafif ticari araç, Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolu Sarıköy mevkisinde, Hüseyin Kizir (59) idaresindeki arpa yüklü 05 ABE 980 plakalı traktörle çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine gönderildi. Çarpışmanın ardından devrilen hafif ticari araçta bulunan Gülhayat Aydın (52) maalesef kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ayrıca, sürücü İsa Karakoç ile Birsen Karakoç (52), Öykü Karakoç (6) ve Uğurcan Elemen (25) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler sürmektedir.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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