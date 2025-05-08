Amasya'daki Öğrenciler Gazze İçin Kitap Satışı Yaptı

Amasya'da Anlamlı Kermes: Kitaplar Gazze İçin Satıldı

Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci, "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla düzenledikleri kermeste, evlerindeki kitapları arkadaşlarına satıp Gazze'ye bağışta bulundu.

Kermesin Açılışında Anlamlı Mesajlar

Kermesin açılış töreninde konuşan İl Müftüsü Hamza Bayram, toplumun her kesiminden Filistinli Müslümanlara maddi ve manevi destek verildiğini vurguladı. Bayram, Gazze'de yaşanan zulme göz yummayan öğrencileri tebrik etti.

Okul müdürü Ahmet Eren de, dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramına dikkat çekmek için okullarında farklı etkinlikler düzenleyerek Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kermesten Elde Edilen Gelir Gazze'ye Gönderildi

Kermeste yapılan kitap satışları ile elde edilen 25 bin lira, Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı aracılığıyla Gazze'ye bağışlandı. Etkinliğe Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yerkazan, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Dr. Mehmet Fatih Tunç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Amasya'da öğrenciler "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla kitaplarını kermeste satarak gelirini Gazze'ye bağışladı. Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda tören düzenlendi.

Amasya'da öğrenciler "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla kitaplarını kermeste satarak gelirini Gazze'ye bağışladı. Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda tören düzenlendi.