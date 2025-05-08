DOLAR
38,63 0,07%
EURO
43,49 0,48%
ALTIN
4.111,21 1,78%
BITCOIN
3.913.977,28 -4,87%

Amasya'daki Öğrenciler Gazze İçin Kitap Satışı Yaptı

Amasya'da öğrenciler, 'En Sevdiğim Kitabım Gazze için' sloganıyla düzenledikleri kermeste kitap satarak Gazze'ye yardım gönderdi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 18:46
Amasya'daki Öğrenciler Gazze İçin Kitap Satışı Yaptı

Amasya'da Anlamlı Kermes: Kitaplar Gazze İçin Satıldı

Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci, "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla düzenledikleri kermeste, evlerindeki kitapları arkadaşlarına satıp Gazze'ye bağışta bulundu.

Kermesin Açılışında Anlamlı Mesajlar

Kermesin açılış töreninde konuşan İl Müftüsü Hamza Bayram, toplumun her kesiminden Filistinli Müslümanlara maddi ve manevi destek verildiğini vurguladı. Bayram, Gazze'de yaşanan zulme göz yummayan öğrencileri tebrik etti.

Okul müdürü Ahmet Eren de, dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramına dikkat çekmek için okullarında farklı etkinlikler düzenleyerek Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kermesten Elde Edilen Gelir Gazze'ye Gönderildi

Kermeste yapılan kitap satışları ile elde edilen 25 bin lira, Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı aracılığıyla Gazze'ye bağışlandı. Etkinliğe Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yerkazan, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Dr. Mehmet Fatih Tunç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Amasya'da öğrenciler "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla kitaplarını kermeste satarak...

Amasya'da öğrenciler "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla kitaplarını kermeste satarak gelirini Gazze'ye bağışladı. Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda tören düzenlendi.

Amasya'da öğrenciler "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla kitaplarını kermeste satarak...

Amasya'da öğrenciler "En Sevdiğim Kitabım Gazze için" sloganıyla kitaplarını kermeste satarak gelirini Gazze'ye bağışladı. Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda tören düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Dağa Giden Kadın Ölü Bulundu
2
Beyoğlu'nda Kardeş Cinayeti ve İntihar Olayı
3
Muş'tan Ankara'ya Ambulans Uçakla 7 Aylık Bebek Sevk Edildi
4
SOLOTÜRK'ün Elazığ Gösteri Uçuşu Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edildi
5
Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi Tanıtıldı
6
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale YEDAM'ı Ziyaret Etti
7
Adana'da Ukraynalılar Zafer Günü’nde Savaşa Kurban Gidenleri Andı

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye