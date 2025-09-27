Amasya Kitap Fuarı Açıldı: 97 Yayınevi, 87 Yazar Katılıyor

Amasya Kitap Fuarı Açıldı

Amasya Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen Amasya Kitap Fuarı, İstasyon Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde başladı.

Açılış ve hedefler

Açılışı Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz yaptı. Sevindi, 8 bin 500 yıllık tarihi bulunan Amasya'nın kültür ve sanatın merkezi olması için çalıştıklarını belirterek, "İlkini düzenlediğimiz kitap fuarına müthiş bir katılım var. Amasyalı bunu bekliyormuş, bizler de çok mutluyuz. Devamını getireceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz, herkesin çok daha kolayca kitaba ulaşabileceği ortamlar oluşturacağız." diye konuştu.

Katılımcılar ve program

Fuar, 5 Ekim'e kadar açık kalacak. Etkinliğe 97 yayınevi katılıyor ve fuarda 87 yazar kitapseverlerle buluşacak.

Genç yazar

Fuara katılan 17 yaşındaki genç yazar Kayra Barın Özder, bilim kurgu türünde yazdığı eseri hakkında bilgi verdi. Özder, eserin dört kitaplık bir serinin ilk kitabı olduğunu ve içinde felsefe ile gizem unsurlarının yer aldığını söyledi.