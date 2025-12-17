Kütahya’da Kontrolden Çıkan Otomobil Parktaki Araçlara Çarpıp Takla Attı: 2 Yaralı

Kütahya’da Kontrolden Çıkan Otomobil Parktaki Araçlara Çarpıp Takla Attı

Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde kaza: 2 yaralı

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobilin park halindeki araçlara çarpıp takla attığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla attı.

Kaza sonrası araçtan kendi imkânlarıyla çıkan sürücü H.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

