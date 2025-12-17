DOLAR
Kuantum Siber Güvenlik CEO’su Karaman, TÜRKPATENT Sorumlusu Saraç’ı Ziyaret Etti

Kuantum Siber Güvenlik CEO’su Tuncay Karaman, TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Şenay Saraç’ı Zonguldak Teknopark’ta ziyaret ederek patent sürecini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:37
Zonguldak Teknopark’ta faaliyet gösteren Kuantum Siber Güvenlik A.Ş. CEO’su Tuncay Karaman, Teknopark bünyesinde hizmet veren TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Şenay Saraç’ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede ele alınan konular

Ziyarette, Kuantum Siber Güvenlik A.Ş. tarafından tescillenen buluş patentleri ile faydalı model ve tasarım tescillerine ilişkin kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Karaman, şirketin geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ile ilerleyen dönemde tescil alması planlanan yeni patent başvurularına dair detayları Prof. Dr. Şenay Saraç ile paylaştı.

Ayrıca Prof. Dr. Şenay Saraç’ın Zonguldak Teknopark bünyesinde yürütmeyi planladığı sınai mülkiyet süreçleri ve farkındalık çalışmalarına ilişkin karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Taraflar, üniversite-sanayi iş birliği ve fikri mülkiyet bilincinin artırılması çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Vurgular ve teşekkür

Ziyaret sırasında konuşan Tuncay Karaman, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji ekosisteminin güçlenmesinde teknoparkların ve Ar-Ge teşviklerinin kritik rol oynadığını belirterek, sağlanan destekler ve iş birlikleri nedeniyle Prof. Dr. Şenay Saraç’a teşekkür etti.

