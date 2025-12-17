Antakya'da Yeni Belediye Hizmet Binası Yükseliyor

Başkan İbrahim Naci Yapar inşaat alanında inceleme yaptı

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yapımı süren yeni hizmet binasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Depremin en büyük zarara yol açtığı Antakya ilçesinde, daha önce belediyeye ait binalar ve hizmet binası yıkılmıştı. Bu kapsamda Antakya Belediyesi tarafından vatandaş odaklı hizmet vermek amacıyla temeli atılan yeni hizmet binası inşaatı hızla ilerliyor.

Başkan Yapar, depremin ardından yeniden inşa edilen hizmet binasının güvenli, modern ve depreme dayanıklı şekilde planlandığını vurgulayarak çalışmaların hızlı bir tempoda sürdüğünü ifade etti.

