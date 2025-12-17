Çin'den AB'ye Uyarı: Dondurulmuş Rus Varlıklarının Ukrayna İçin Kullanılmasına Karşı

Guo Jiakun: Tek taraflı yaptırımlara karşıyız, çözüm siyasi olmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda kullanma girişimlerine açıkça karşı olduklarını bildirdi. Sözcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda kullanmasına karşıyız" dedi.

Gazetecilerin, "Kiev’in ihtiyaçları için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının AB’ye yönelik yatırım iklimine olan güveni sarsıp sarsmayacağı" yönündeki sorusuna yanıt veren Çinli sözcü Jiakun, "Çin, uluslararası hukuku ihlal eden ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmamış tek taraflı yaptırımlara sürekli olarak karşıdır" ifadelerini kullandı.

Guo Jiakun, Pekin’in ilgili tüm tarafların çabalarıyla "diyalog ve müzakereleri ilerletmek için olumlu bir atmosfer ve elverişli şartlar" oluşturulmasını savunduğunu belirterek, Ukrayna krizinin çözümünün siyasi yollarla sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hatırlanacağı üzere AB Konseyi, 13 Aralık’ta Rusya’nın Avrupa’daki 210 milyar Euro’yu bulan varlıklarını süresiz dondurma kararı almıştı. Rus varlıklarının kamulaştırılması konusunun, yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde sonuca bağlanması bekleniyor.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ GUO JİAKUN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN (AB) DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARINI UKRAYNA’NIN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANMASINA KARŞIYIZ" DEDİ. (ARŞİV)