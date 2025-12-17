DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,21%
ALTIN
5.933,36 -0,25%
BITCOIN
3.704.813,48 1,07%

Çin'den AB'ye Uyarı: Dondurulmuş Rus Varlıklarının Ukrayna İçin Kullanılmasına Karşı

Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Jiakun, AB’nin dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna çıkarları doğrultusunda kullanılmasına karşı olduklarını ve tek taraflı yaptırımları reddettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:58
Çin'den AB'ye Uyarı: Dondurulmuş Rus Varlıklarının Ukrayna İçin Kullanılmasına Karşı

Çin'den AB'ye Uyarı: Dondurulmuş Rus Varlıklarının Ukrayna İçin Kullanılmasına Karşı

Guo Jiakun: Tek taraflı yaptırımlara karşıyız, çözüm siyasi olmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda kullanma girişimlerine açıkça karşı olduklarını bildirdi. Sözcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda kullanmasına karşıyız" dedi.

Gazetecilerin, "Kiev’in ihtiyaçları için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının AB’ye yönelik yatırım iklimine olan güveni sarsıp sarsmayacağı" yönündeki sorusuna yanıt veren Çinli sözcü Jiakun, "Çin, uluslararası hukuku ihlal eden ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmamış tek taraflı yaptırımlara sürekli olarak karşıdır" ifadelerini kullandı.

Guo Jiakun, Pekin’in ilgili tüm tarafların çabalarıyla "diyalog ve müzakereleri ilerletmek için olumlu bir atmosfer ve elverişli şartlar" oluşturulmasını savunduğunu belirterek, Ukrayna krizinin çözümünün siyasi yollarla sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hatırlanacağı üzere AB Konseyi, 13 Aralık’ta Rusya’nın Avrupa’daki 210 milyar Euro’yu bulan varlıklarını süresiz dondurma kararı almıştı. Rus varlıklarının kamulaştırılması konusunun, yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde sonuca bağlanması bekleniyor.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ GUO JİAKUN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN (AB)...

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ GUO JİAKUN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN (AB) DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARINI UKRAYNA’NIN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANMASINA KARŞIYIZ" DEDİ. (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüreğir Kreşlerinde Yerli Malı Haftası Coşkusu
2
Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kuruldu — Mustafa Armutcu Başkan
3
Bursa'da Kuyumculara Şok: 82 İşletmeye 16 milyon 400 bin lira Ceza
4
UKABDER Afrika’da Tarihi Rekor: Çad’da 9 Dev Eseri Tek Seferde Hizmete Açıyor
5
Sağlık-Sen Anaokulu Ankara'da Sağlık Profesyonellerinden Tam Not
6
İzmit'te eski muhtar Sadık Savurtaş varilde ölü bulundu
7
Ardahan: Ilgar Tüneli İnşaatında Su Borusu Patladı — Posof Belediyesi Uyarısı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi