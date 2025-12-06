Amasya'ya 71 Yeni Araç: Emniyet ve Jandarma Hizmete Alındı

Cumhurbaşkanlığı tarafından Amasya'ya gönderilen 71 yeni emniyet ve jandarma aracı, Çelebi Mehmet Meydanı'ndaki törenle dualarla hizmete alındı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 19:17
Amasya'ya 71 Yeni Araç: Emniyet ve Jandarma Hizmete Alındı

Amasya'ya 71 Yeni Araç: Emniyet ve Jandarma Hizmete Alındı

Tören ve teslimat

Cumhurbaşkanlığı tarafından emniyet ve jandarma teşkilatlarını güçlendirmek amacıyla Amasya'ya gönderilen 71 yeni araç, düzenlenen törenle dualarla hizmete alındı.

Geçen hafta gerçekleştirilen program kapsamında, ülke genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarına tahsis edilen 9 bin 200 araçtan 71i kente getirildi. Çelebi Mehmet Meydanı'nda ay-yıldız şeklinde dizilen araçlar, Amasya Emniyet Müdürlüğü ile Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen program dahilinde yerel yetkililer de eşlik etti.

Amasya Valisi Önder Bakan törende, "Hizmete aldığımız bu araçları, ilimizin sokaklarında, mahallelerinde ve köylerinde gören her bir vatandaşımız kendisini güvende hissedecektir" dedi.

Törene ayrıca AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve diğer yetkililer de katıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATLARINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA AMASYA’YA...

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATLARINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA AMASYA’YA GÖNDERİLEN 71 YENİ ARAÇ DUALARLA HİZMETE ALINDI.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’NIN KATILIMIYLA GEÇEN HAFTA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Alparslan ve Serap Gündüz'ün Düğün Töreni
2
İlkadım'da Mali Disiplin: İhsan Kurnaz'tan 'Borçsuz Belediye' Sözü
3
Savaş Foto Muhabiri Nish Nalbandian Foton Muğla'da
4
Bolu'da D-100'de Üç Servis Midibüsü Çarpıştı: 11 Yaralı
5
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
6
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor
7
Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak: Her Kan Bağışı Bir Lösemili Çocuğa Hayat Verir

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi