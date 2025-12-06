Amasya'ya 71 Yeni Araç: Emniyet ve Jandarma Hizmete Alındı

Tören ve teslimat

Cumhurbaşkanlığı tarafından emniyet ve jandarma teşkilatlarını güçlendirmek amacıyla Amasya'ya gönderilen 71 yeni araç, düzenlenen törenle dualarla hizmete alındı.

Geçen hafta gerçekleştirilen program kapsamında, ülke genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarına tahsis edilen 9 bin 200 araçtan 71i kente getirildi. Çelebi Mehmet Meydanı'nda ay-yıldız şeklinde dizilen araçlar, Amasya Emniyet Müdürlüğü ile Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen program dahilinde yerel yetkililer de eşlik etti.

Amasya Valisi Önder Bakan törende, "Hizmete aldığımız bu araçları, ilimizin sokaklarında, mahallelerinde ve köylerinde gören her bir vatandaşımız kendisini güvende hissedecektir" dedi.

Törene ayrıca AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve diğer yetkililer de katıldı.

