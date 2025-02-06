Amatör Telsizcilerden 70 İlde "6 Şubat Depremi" Tatbikatı

Amatör Telsizciler 70 İlde Tatbikat Gerçekleştiriyor

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 20.00'da, Türkiye genelindeki 70 temsilciliğinde eş zamanlı olarak deprem tatbikatı düzenleyecek.

1991 yılından bu yana kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde faaliyet gösteren TRAC, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Haberleşme Çalışma Grubu ile de işbirliği gerçekleştiriyor.

Farkındalık Oluşturmak Amaçlanıyor

TRAC Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatın amacının deprem farkındalığı oluşturmak olduğunu belirterek, "Tatbikatta, Afyonkarahisar'ın Dinar bölgesinde 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini varsayıyoruz. Temsilcilerimiz, kendi illerindeki haberleşmeyi sağladıktan sonra uzak mesafe cihazlarıyla afet koordinasyon merkezine bilgi aktaracaklar," dedi.

İlk 3 Saatte Haberleşme Kritik

Yıldırım, depremler sırasında sık yapılan elektrik kesintileri ve cep telefonlarıyla iletişimde yaşanan sorunlara da dikkat çekerek, "Bizim görevimiz ilk 3 saat içerisinde haberleşmeyi sağlamak. Bu süreçte yaşanan zorlukları 6 Şubat'ta da deneyimledik," ifadelerini kullandı.

Mobil Röle Cihazları Üzerinde Çalışılıyor

Yıldırım, yüksek bölgelere kurulacak mobil röle cihazları ile iletişimin sürdürülebilir olacağına vurgu yaparak, "Bölgeye hakim bir dağın tepesinde olduğumuzda, sistemlerimizin hasar görme olasılığı azalır. Geçmişteki depremlerde kullandığımız röleler, yıkılmadan görevlerini yerine getirdi," diye ekledi.

Sözlerinin devamında Düzce'deki "DARD81" isimli amatör telsizcilerle iletişim kurarak tatbikatın provası yapıldığını kaydetti.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 2'nci yıl dönümünde, saat 20.00'de, 70 ilde bulunan temsilciliğinde eş zamanlı olarak "6 Şubat depremi" tatbikatı planladı.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 2'nci yıl dönümünde, saat 20.00'de, 70 ilde bulunan temsilciliğinde eş zamanlı olarak "6 Şubat depremi" tatbikatı planladı.