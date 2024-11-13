Ambulans Sürücüsünden Dikkat Çeken Kaydı: Emniyet Şeridini Kullananlar

İstanbul'da Emniyet Şeridini Kullanan Sürücüler Hedefte

İstanbul'un Arnavutköy-Sultangazi yolunda, bir ambulans sürücüsü, emniyet şeridini kullanarak aracın geçişini engelleyen sürücüleri cep telefonuyla kaydetti. Bu olay, acil durum araçlarının geçiş haklarının ne kadar önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ambulansın Geçişini Engelleyen Sürücüler

Kayıtlara yansıyan görüntülerde, ambulansın önünde bir taksinin gittiği ve başka bir aracın, ambulansın geçişi için emniyet şeridinden çıkmaya çalıştığı ancak trafik nedeniyle bunun mümkün olmadığı görülüyor. Ayrıca, bazı sürücülerin ambulansın arkasından takip ettiği anlar da dikkat çekiciydi.

Bu tür durumlar, acil hizmetlerin hızla ulaşımını engelleyerek, hayati tehlike oluşturabiliyor. Sürücülerin emniyet şeridini kullanmaları, hem kaza riskini artırıyor hem de gerekli durumlarda ambulansların zamanında müdahale etmesine engel oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.