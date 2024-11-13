DOLAR
34,34 0,13%
EURO
36,52 0,05%
ALTIN
2.885,6 -0,46%
BITCOIN
3.072.387,27 0,12%

Ambulans Sürücüsünden Dikkat Çeken Kaydı: Emniyet Şeridini Kullananlar

İstanbul'da bir ambulans sürücüsü, emniyet şeridini kullanan sürücüleri cep telefonuyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:59
Ambulans Sürücüsünden Dikkat Çeken Kaydı: Emniyet Şeridini Kullananlar

İstanbul'da Emniyet Şeridini Kullanan Sürücüler Hedefte

İstanbul'un Arnavutköy-Sultangazi yolunda, bir ambulans sürücüsü, emniyet şeridini kullanarak aracın geçişini engelleyen sürücüleri cep telefonuyla kaydetti. Bu olay, acil durum araçlarının geçiş haklarının ne kadar önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ambulansın Geçişini Engelleyen Sürücüler

Kayıtlara yansıyan görüntülerde, ambulansın önünde bir taksinin gittiği ve başka bir aracın, ambulansın geçişi için emniyet şeridinden çıkmaya çalıştığı ancak trafik nedeniyle bunun mümkün olmadığı görülüyor. Ayrıca, bazı sürücülerin ambulansın arkasından takip ettiği anlar da dikkat çekiciydi.

Bu tür durumlar, acil hizmetlerin hızla ulaşımını engelleyerek, hayati tehlike oluşturabiliyor. Sürücülerin emniyet şeridini kullanmaları, hem kaza riskini artırıyor hem de gerekli durumlarda ambulansların zamanında müdahale etmesine engel oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Meclisi'nde İstanbul Evi Harcamalarına Soru Önergesi Verildi
2
Bakan Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru İçin Taziye Mesajı
3
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 67 Şüpheli Gözaltına Alındı
4
Olimpiyat Şampiyonu İbrahim Bölükbaşı'ndan Anlamlı Ziyaret
5
Kocaeli'de Ruhsatsız 20 Otomatik Av Tüfeği Ele Geçirildi
6
TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti
7
Libya ve Çad Arasında İşçi Hakları İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak