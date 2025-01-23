Ammar el-Hekim'den Kartalkaya Otel Yangını Nedeniyle Taziye Mesajı

Irak’ta Şii lider ve Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı.

Hekim, taziye mesajında yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını temenni eden Hekim, Türkiye ve vatandaşlarının üzüntüsünün kendi üzüntüleri olduğunu vurguladı.

Hekim, "Felaketi yaşayan tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," ifadelerini kullanarak acıyı paylaştı.