DOLAR
35,63 0%
EURO
37,23 -0,25%
ALTIN
3.156,66 0,03%
BITCOIN
3.729.112,29 -0,3%

Ammar el-Hekim'den Kartalkaya Otel Yangını Nedeniyle Taziye Mesajı

Irak Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:49
Ammar el-Hekim'den Kartalkaya Otel Yangını Nedeniyle Taziye Mesajı

Irak’ta Şii lider ve Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı.

Hekim, taziye mesajında yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını temenni eden Hekim, Türkiye ve vatandaşlarının üzüntüsünün kendi üzüntüleri olduğunu vurguladı.

Hekim, "Felaketi yaşayan tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," ifadelerini kullanarak acıyı paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Şarampole Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı
2
Erdoğan ve Kagame’den Barış Mesajı: Ruanda ile Kongo İhtilafında Türkiye Desteğine Açık
3
Trump ve Suudi Veliaht Prens'ten Bölgesel İstikrar ve Ekonomi Vurgusu
4
Hırvatistan, Sırbistan'a 5 Vatandaşının Sınır Dışı Edilmesi Nedeniyle Nota Gönderdi
5
Çankırı'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
6
Kagame'den Erdoğan'a Takdir: "Somali ve Etiyopya'yı Bir Araya Getirdiniz"
7
İtalya'da Aşırı Sağcı Lig Partisi'nden DSÖ'den Çekilme Teklifi

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları