Amsterdam'da Filistin'e Destek Gösterisi: Yüzlerce Kişi Toplandı

Hollanda'nın Amsterdam kentinde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden yüzlerce kişi destek gösterisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 20:03
Amsterdam'da Filistin'e Destek Gösterisi: Yüzlerce Kişi Toplandı

Amsterdam'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla büyük bir gösteri gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen göstericiler, Dam Meydanı'nda toplandı. Konuşmacılardan Mohammed Kotesh, İsrail ile Hamas arasında, ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandığının duyurulmasıyla birlikte İsrail bombardımanının sona erecek olmasının "sadece başlangıç" olduğunu belirtti.

Kotesh, insani yardımların kesintisiz olarak ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın akışının sağlanabilmesi için İsrail'in Gazze kuşatmasını derhal kaldırması gerektiğini ifade etti ve ateşkesin kalıcı olması çağrısında bulundu.

Göstericiler arasında yer alan Mücahit Sarıkaya, Gazze’ye yönelik saldırılara rağmen ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, işgal sona erene kadar boykot ve küresel çapta diğer eylemlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Protesto alanındaki yüzlerce kişi, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "İşgali sona erdir", "Soykırımı durdur", "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'in Sözlerine Dikkat Çekildi

Hollandalı gösterici Sam van der Beek, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, "Elbette bunu tüm kalbimle memnuniyetle karşılıyorum. Ancak şüpheciyim çünkü İsrail'in ateşkesler söz konusu olduğunda verdiği sözleri tutmadığını biliyoruz. Şu anda biz konuşurken, daha önce olduğu gibi ve hatta daha büyük ölçekte sürekli bombalıyorlar," dedi.

Van der Beek, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki işgalinin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu ateşkes, Batı Şeria'da yaklaşık 80 yıldır süren apartheid (ayrımcılık) sisteminin sona ereceği anlamına gelmiyor. Tüm Filistinlilerin özgür olması, topraklarında serbestçe hareket edebilmesi ve kendi kaderlerini tayin edebilmesi gerekiyor. Belki de ateşkes, bu hedefe giden yolda bir başlangıç olacaktır," değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla gösteri...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla gösteri gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Dam Meydanı'nda toplandı .Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" , "İşgali sona erdir ", "Soykırımı durdur", "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla gösteri...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla gösteri gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Dam Meydanı'nda toplandı .Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" , "İşgali sona erdir ", "Soykırımı durdur", "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" yazılı dövizler taşıdı.

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