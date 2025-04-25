Anadolu Ajansı, Teknolojiyi ve Yapay Zekayı Etkin Kullanıyor

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın dünya genelinde diğer haber ajanslarıyla rekabet ederken teknoloji ve yapay zekayı etkin bir şekilde kullandığını vurguladı. Karagöz, bu yaklaşımın ajansın habercilik kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Karagöz, medya sektöründeki hızlı değişimlere ayak uydurmanın yanı sıra, habercilik süreçlerini de iyileştirmek için yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Bu bağlamda, Anadolu Ajansı'nın sürekli gelişim ve dönüşüm içinde olduğunu ifade etti.

Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 38. Konferansı için Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, konferanstaki gözlemlerini AA için değerlendirdi.

Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 38. Konferansı için Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, konferanstaki gözlemlerini AA için değerlendirdi.