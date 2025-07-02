Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nde Hava Fotoğrafçıları Günü Coşkuyla Kutlandı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nde Hava Fotoğrafçıları Günü Düzenlendi

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi çerçevesinde hava fotoğrafçıları gününe ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte, 34 ülkeden toplam 1100 fotoğrafçı bir araya geldi. Katılımcıların 502'sinin yabancı olduğu bildirildi.

Katılımcılar Hava Unsurlarını Fotoğrafladı

Hava fotoğrafçıları, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı nizamiyesinden geçerek kendilerine tahsis edilen alanda konumlandılar. Eğitimde görev alan hava unsurlarının iniş ve kalkışlarını ölümsüzleştirmek için objektiflerini hazırladılar.

Uluslararası Katılımcılardan İlgili Yorumlar

İngiltere'den programa katılan 82 yaşındaki Rossalyn Cable, Anadolu Kartalı Eğitimi'ne 4. kez geldiğini belirtti. Cable, "Hava unsurlarının geçmişten günümüze nasıl değiştiğini görmek çok keyifli. Gelecek yıl da katılmayı düşünüyorum," dedi.

Hollandalı hava fotoğrafçısı Cees-Jan van Der Ende ise Konya’ya ilk olarak 1989’da geldiğini ve Türk Hava Kuvvetleri'nin etkinliğini övdüğünü ifade etti. "Konya'ya hava fotoğrafçılığı için 10 veya 11 kez geldim, sürekli buraya gelmeye çalışıyorum," şeklinde konuştu.

İngiltere'den katılan 58 yaşındaki Antony Robson ise bu etkinliğin kendisi için bir tutku olduğunu, yaşamı boyunca Türk misafirperverliğinden oldukça memnun kaldığını vurguladı.

ABD'de üniversite öğrencisi olan 23 yaşındaki Yuyang Zhao ise Anadolu Kartalı Eğitimi'ne ilk kez katıldığını belirterek, her yıl katılmayı hedeflediğini ifade etti.

Meslektaşların Katkıları ve Değerli Deneyimler

Profesyonel hava fotoğrafçısı İlker Fırat Soylu, 11 yıldır Türkiye'deki faaliyetleri takip ettiklerini belirterek, "Bu tatbikatta diğer ülkelerin hava unsurlarını görme imkanı buluyoruz. Yurt dışından gelen fotoğrafçılarla tanışmak da oldukça değerli," dedi.

Hava fotoğrafçısı Aycan Duruoğlu ise bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Buraya gelmekten mutluyuz. Uçaklara çok yakın olmak ve kalkışlarını görmek harika bir deneyim," şeklinde konuştu.

Katılımcılar, etkinliğin her yıl düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı'na teşekkür ettiler.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nde hava fotoğrafçıları günü düzenlendi. Eğitim kapsamında icra edilen programa, 34 ülkeden 502'si yabancı 1100 fotoğrafçı katılım gösterdi.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nde hava fotoğrafçıları günü düzenlendi. Eğitim kapsamında icra edilen programa, 34 ülkeden 502'si yabancı 1100 fotoğrafçı katılım gösterdi.