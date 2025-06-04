Anadolu Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu Artıyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk devam ediyor. Bayramı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin oluşturduğu yoğunluk, otoyolda belirgin bir şekilde hissediliyor.

Sürücülerin gidecekleri yerlere ulaşmak için yaptıkları seyahatler, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktası gibi mevkilerde akıcı bir yoğunluk oluşturuyor. Bu durum, araçların zaman zaman düşük hızda ilerlemesine neden oluyor.

Öte yandan, otoyolun İstanbul yönündeki ulaşım ise normal akışında devam etmekte. Düzce kesiminde de Yeşilyayla, Gümüşova rampaları, Sinirci, Düzce gişeleri ve Üçköprü mevkileri'nde trafik yoğunluğunun arttığı gözlemleniyor.

Otoyol jandarması, bu mevkilerde ulaşımın aksamaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ayrıca, bayram tatili nedeniyle memleketine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de yoğunluğa neden olmuş durumda. Bu noktada, Akyazı ve Hendek mevkilerinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına gelmekte.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatili için memleketine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Trafik akışı Akyazı ve Hendek mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatili için memleketine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Trafik akışı Akyazı ve Hendek mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.