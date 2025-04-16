DOLAR
38,13 -0,02%
EURO
43,61 -1,32%
ALTIN
4.056,92 -2,64%
BITCOIN
3.227.484,26 -0,94%

Anadolu Otoyolu'nda Cenaze Dönüşü Kaza: 4 Yaralı

Düzce'de cenaze dönüşü devrilen minibüste 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 17:00
Anadolu Otoyolu'nda Cenaze Dönüşü Kaza: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Cenaze Dönüşü Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüs devrildi. Olayda 4 kişi yaralandı.

Çorum'daki yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere giden ve geri dönen Celalettin K. yönetimindeki 34 BMC 704 plakalı minibüs, Düzce'nin Büyükaçma mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den AYM Hükmüne Tepki: 'Korsan Eylem'
2
Marmara Denizi'nde Müsilaj Durumu Yerinde İncelendi
3
Kütahya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
TİKA ve EGM, Kosovalı Polislere VIP Koruma Eğitimi Verdi
5
Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Ankara Batı Adliyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
7
Uyuşturucu Çeteleri Çökertildi: 'Orkinos-Bulut' Operasyonu ile 234 Şahıs Gözaltında

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!