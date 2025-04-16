Anadolu Otoyolu'nda Cenaze Dönüşü Kaza: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Cenaze Dönüşü Kazası
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüs devrildi. Olayda 4 kişi yaralandı.
Çorum'daki yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere giden ve geri dönen Celalettin K. yönetimindeki 34 BMC 704 plakalı minibüs, Düzce'nin Büyükaçma mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.