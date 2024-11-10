Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Otoyol Trajediyle Sarsıldı

Bugün sabah saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde korkunç bir kaza meydana geldi. E.P. yönetimindeki 34 KTH 936 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Hendek gişeleri mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan G.Ç.'ye çarptı.

Kaza Anında Olay Yeri

İhbar üzerine bölgeye hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde G.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze incelemelerin ardından morga götürüldü.

Ulaşım Normalleşti

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Ancak aracın ve cenazenin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.