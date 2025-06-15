Anadolu Otoyolu'nda Otobüsle Çarpışan Otomobilde 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

G.Ö. yönetimindeki 31 AIA 251 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti üzerindeki Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi mevkiinde, Ö.İ. idaresindeki 34 GV 1700 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü G.Ö. ile birlikte araçtaki yolcular S.Ö. ve sıkıştığı yerden kurtarılan H.Ö, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.Ö. ile S.Ö’nün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre aksadı ve sürücüler trafik sıkışıklığı ile karşılaştı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otobüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otobüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.