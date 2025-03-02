Anadolu Otoyolu'nda Sis Ulaşımı Engelliyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini büyük ölçüde düşürdü. İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyol, Beyköy, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkileri ile Gümüşova rampalarında sisin etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı. Sürücülerin güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için bu önlemlerin alınması kritik öneme sahip.

D-100 kara yolunun batı kısmındaki Taşköprü, İhsaniye ve Hacıkadirler mevkileri ile Kuzey Çevre Yolu'nun otobana yakın bölümlerinde de sis etkili oldu. Sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.