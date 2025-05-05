Anadolu Otoyolu'nda Yangın: Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken alev alan bir kamyonet, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Sapanca kesiminde yaşandı.

İbrahim Yolcu yönetimindeki 41 AVK 864 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden yanmaya başladı. Yangın anı, sürücü Yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olayın hemen ardından, durum itfaiye ve oto yol jandarma ekiplerine bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle otoyol üzerinde jandarma ekipleri, ulaşıma kontrollü olarak yön verdi. Yangın söndürüldükten sonra, kamyonetin kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yanan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yanan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.