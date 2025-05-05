DOLAR
38,58 0,05%
EURO
43,69 -0,13%
ALTIN
4.109,69 -2,31%
BITCOIN
3.614.061,71 2,1%

Anadolu Otoyolu'nda Yangın: Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyonet, motor bölümündeki yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 18:11
Anadolu Otoyolu'nda Yangın: Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken alev alan bir kamyonet, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Sapanca kesiminde yaşandı.

İbrahim Yolcu yönetimindeki 41 AVK 864 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden yanmaya başladı. Yangın anı, sürücü Yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olayın hemen ardından, durum itfaiye ve oto yol jandarma ekiplerine bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle otoyol üzerinde jandarma ekipleri, ulaşıma kontrollü olarak yön verdi. Yangın söndürüldükten sonra, kamyonetin kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yanan kamyonet, itfaiye ekipleri...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yanan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yanan kamyonet, itfaiye ekipleri...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yanan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Otoyolu'nda Yangın: Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kırşehir'de Anayasa Mahkemesi Deneyimleri Konferansı Düzenlendi
3
Londra'da İsrail'in Suriye Saldırılarına Protesto
4
TEKNOFEST KKTC'de Birinci Olan Öğrencilere Kayseri'de Coşkulu Karşılama
5
Pakistan, Hindistan'ın Terörist İddialarını Çürütmek İçin Gazetecileri Keşmir'e Götürdü
6
Muş'ta Aile Çalıştayı Düzenlendi: Aile Kurumunun Önemi Vurgulandı
7
Nevşehir'de Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Sırasında Kavga: 3 Gözaltı

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı