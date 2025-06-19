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Anadolu Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Yangını: Yok Olma Süreci

Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yolcular güvenle tahliye edildi. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 10:31
Anadolu Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Yangını: Yok Olma Süreci

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde , İstanbul istikametine seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. B.F. (55) yönetimindeki 34 EAS 735 plakalı otobüs, Köroğlu rampası mevkisinde alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek içerideki 39 yolcuyu güvenle tahliye etti. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri anında bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölü veya yaralı bulunmazken, otobüs tamamen kullanım dışı kaldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında otoyolun İstanbul yönü kısa bir süreliğine trafiğe kapandı.

Ayrıca, dinlenme tesisine götürülen yolcuların, başka bir otobüsle seyahatlerine devam edeceği belirtildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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