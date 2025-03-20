Anadolu Otoyolu'ndaki Zincirleme Kaza Sonrası Yol Yeniden Açıldı

Otoyol Kaza Nedeniyle Kapanmıştı

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda yol, yeniden açıldı.

Zincirleme Kazanın Detayları

Çenedağ mevkisinde gerçekleşen kazada 6 tır ve 4 otomobil yer aldı. Olay sonrası, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kaza sonucu 34 GYA 918 plakalı otomobilin sürücüsü Selim Kılıç (30) ve yanındaki Kadir Balaban (38) olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araçlardaki 4 kişi ise yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kontrollü Ulaşım Sağlandı

Kaza nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yaralıların durumu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.