Anadolu Üniversitesi Öğrencisi Alyaguot Yousıf Hassan Ahmed 9. Uluslararası Öğrenciler Kongresi'nde Ödül Kazandı

Anadolu Üniversitesi doktora öğrencisi Alyaguot Yousıf Hassan Ahmed, 9. Uluslararası Öğrenciler Kongresi'nde üçüncülük ve deneme mansiyonu kazandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:52
Kongrede tarih ve edebiyat alanında iki ayrı başarı

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Programı öğrencisi Alyaguot Yousıf Hassan Ahmed, 9. Uluslararası Öğrenciler Kongresinden ödülle döndü.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongreye 44 farklı ülkeden 135 uluslararası öğrenci katıldı. Kongrede, 22 ayrı oturumda toplam 135 bilimsel bildiri sunuldu. Ödül törenine Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katıldı.

Kongrede Anadolu Üniversitesi öğrencisi Alyaguot Yousıf Hassan Ahmed, "Nûbe’nin (Kuzey Sudan) İslamlaşmasında Türklerin Rolü: XIII-XVI. Yüzyıllar, Türk Tarihinin Unutulan Bir Sayfası" başlıklı bildirisiyle üçüncülük ödülüne layık görüldü. Ahmed ayrıca, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye’de Yaşamak" Deneme Yarışması’nda, 39 farklı ülkeden Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin gönderdiği 350 deneme arasından, "Afrikalıların Gözünden Türkiye" başlıklı yazısıyla mansiyon ödülü kazandı.

Alyaguot Yousıf Hassan Ahmed’i elde ettiği başarıdan dolayı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar tebrik etti. Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen buluşmada Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uluslararası öğrencilerimizin akademik üretimleriyle üniversitemizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağı. Alyaguot Yousıf Hassan Ahmed’in hem tarih alanındaki çalışmasıyla hem de edebi üretimiyle ödüller kazanması, Anadolu Üniversitesi’nin çok kültürlü akademik yapısının somut bir göstergesidir. Öğrencimizi tebrik ediyor, akademik yolculuğunda başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

