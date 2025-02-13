DOLAR
36,11 0,03%
EURO
37,75 -0,77%
ALTIN
3.388,27 -0,67%
BITCOIN
3.487.733,1 0,46%

Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:21
Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, AA'nın Önemli Oylamasında

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu oylama, medya dünyasında önemli bir yer tutmakta ve yıl içerisindeki en etkileyici fotoğrafları seçmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Prof. Dr. Adıgüzel, oylama sürecinde Anadolu Ajansı'nın başarılarına ve ulusal medya üzerindeki etkisine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların görsel algıyı ve toplumsal bilinci güçlendirdiğini vurguladı.

Bu katılım, Anadolu Üniversitesi'nin sanatı ve medyayı destekleyen projelere olan bağlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Motosiklet Tırla Çarpıştı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
3
Venezuela'da maden faciası: Altı madeninde göçük meydana geldi 30 kişi hayatını kaybetti
4
Elif Nisa Ayhan, Ailesinin Çalıştığı Hastanede Doktor Oldu
5
Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
6
Bahçelievler'de Muhtarın Vurduğu Emlakçı Hayatını Kaybetti
7
Düşük Maliyetli Kömür Tüketimi Rekor Kırıyor, Emisyonlar Artıyor

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!