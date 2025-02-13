Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, AA'nın Önemli Oylamasında

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu oylama, medya dünyasında önemli bir yer tutmakta ve yıl içerisindeki en etkileyici fotoğrafları seçmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Prof. Dr. Adıgüzel, oylama sürecinde Anadolu Ajansı'nın başarılarına ve ulusal medya üzerindeki etkisine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların görsel algıyı ve toplumsal bilinci güçlendirdiğini vurguladı.

Bu katılım, Anadolu Üniversitesi'nin sanatı ve medyayı destekleyen projelere olan bağlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.