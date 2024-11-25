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Anadolu ve Balkanlar Kadına Şiddete Hayır Dedi

Edirne'den Diyarbakır'a kadar geniş bir katılımla hazırlanan kısa filmler, kadına şiddete karşı güçlü bir ses yükseltiyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 08:31
Anadolu ve Balkanlar Kadına Şiddete Hayır Dedi

Kadına Şiddetle Mücadelede Önemli Bir Adım

Anadolu ve Balkanlar, kadına yönelik şiddete karşı birleşti. Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı kısa film projeleriyle dikkat çekti.

Kısa Film Projeleri

Projenin ilk videosunda, Edirne'de farklı meslek gruplarından kadınlar yer alırken; son olarak, Basın ve Halkla İlişkiler personeli Emre Çam ve eşi İlknur Özen Çam, Neşet Ertaş’ın “Ulu arıyorsan analar ulu, sevmişiz gönülden olmuşuz kulu” sözüyle bir türküyü seslendirdi.

İkinci videoda ise Türkiye’nin farklı şehirleri ve Bulgaristan, Romanya gibi Balkan ülkelerinden erkekler, kadına yönelik şiddete karşı güçlü mesajlar verdi.

Farkındalık ve Mesajlar

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, 25 Kasım’ın 1999 yılından bu yana kutlandığını belirterek, “Kadına şiddetle mücadelede herkesin kendi şivesinde hayır dediği bir video hazırlayarak farkındalığa katkı sunduk” dedi.

Tohumcu, ayrıca kadınların toplumdaki yerini vurgularken, “Kadına şiddetin dili, dini, bölgesi, ülkesi ve mesleği yoktur. ‘Kadına el kaldırma, el ver’.” ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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Anadolu ve Balkanlar Kadına Şiddete Hayır Dedi

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