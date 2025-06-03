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Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü İzmir'de gerçekleştirildi, 6 kaybolan dağcı kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 11:31
Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı Tamamlandı

İzmir'in Menemen ilçesi Dumanlı Dağ mevkisinde gerçekleştiren Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü, başarıyla tamamlandı. Tatbikat esnasında senaryo gereği kaybolan 6 dağcı başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Tatbikatta Hangi Unsurlar Yer Aldı?

Tatbikatta, Kara Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma helikopteri ve uçağı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve bir arama kurtarma helikopteri görev aldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

14 Ekim tarihinde, jandarma ihbar hattına, Dumanlı Dağ mevkisinde 6 dağcının kaybolduğu bilgisi ulaştı. Grubun ikiye ayrıldığı ve birbirlerine ulaşamadığı ihbarı üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı karadan arama kurtarma çalışmasına başladı. Dağcıların koordinatları Acil Konum Belirleme Sistemi ile tespit edildi. Ancak, bölgenin dağlık olması nedeniyle Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi görevlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, kaybolan dağcıların burada olmadığını belirleyince, hava desteği istendi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi de harekete geçirildi. Sonunda, yaralı 2 kazazede dağcıya ulaşılarak, uygun bir bölgeye hava ile tahliye gerçekleştirildi. Karadan hastaneye ulaşılamayan 4 dağcı ise helikopterle hastaneye götürüldü.

Tümgeneral Emre Tayanç'tan Açıklama

Tatbikatın ardından konuşma yapan Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, tatbikatın başarıyla icra edildiğini belirtti. “Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı'nın arama kurtarma unsurlarının katıldığı bu tatbikatta, tüm arama kurtarma faaliyetleri gerçek bir kaza anında karşılaşılabilecek olumsuz hava şartları altında test edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Tayanç, kara, hava, deniz kuvvetleri ile jandarma ve sahil güvenlik unsurlarının, 24 saat boyunca her an arama kurtarma faaliyetlerine hazır olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası İzleyiciler

Tatbikatı, 11 ülkeden 11 yabancı gözlemci takip etti. Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen tatbikat, işbirliği ve dayanışmanın önemli bir adımını temsil ediyor.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü, Menemen'deki Dumanlı...

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü, Menemen'deki Dumanlı Dağında Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığından unsurlarca gerçekleştirilen kara safhası ile tamamlandı. Tatbikatın kapanışında Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü, Menemen'deki Dumanlı...

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümü, Menemen'deki Dumanlı Dağında Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığından unsurlarca gerçekleştirilen kara safhası ile tamamlandı. Tatbikatın kapanışında Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç (fotoğrafta) konuşma yaptı.

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