Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Yalova'da Esnafı Ziyaret Etti

Ağıralioğlu, Yalova'da Esnafı Ziyaret Etti

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Yalova'da esnaf ve partililerle bir araya gelerek, önemli temaslarda bulundu.

Partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Yalova'ya gelen Ağıralioğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen halk buluşmasında, esnaflarla da yakın temas kurarak sorunlarını dinledi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından, cadde üzerindeki Anahtar Parti İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Uygulama Oteli'nde basın toplantısı düzenleyerek, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Dün partisinin Bursa binasının açılışını yaptıklarını hatırlatan Ağıralioğlu, Yalova'daki açılışlarda büyük bir coşku ve kalabalık olduğunu vurguladı. Yeni nesil bir siyasal iklim oluşturduklarının altını çizen Ağıralioğlu, "Biz siyaseti rekabetle yapmanın, bayrak yarışı gibi görmenin ve geleceğe hazırlanmanın imkanı diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, parti içindeki ideallerinin çatışmalar yerine, sorunları karşılıklı konuşarak çözüm üretmek olduğunu belirtti. 81 ilde yapılanmayı tamamladıklarını söyleyen Ağıralioğlu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Yalova'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Yalova'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.