Anahtar Parti Kuruluş Dilekçesini Teslim Etti

Anahtar Parti'nin Kuruluş Dilekçesi İçişleri Bakanlığına Verildi

Yavuz Ağıralioğlu başkanlığındaki Anahtar Parti (A Parti), İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesini teslim etti. Bu süreçte, A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ve beraberindeki parti üyeleri de hazır bulundu.

Bakanlık Önünde Açıklama

Bakanlık önünde bir basın toplantısı gerçekleştiren Erel, Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim'de yaptığı "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözlerine atıfta bulunarak, "Biz de buradan hareketle partimizin kuruluşunu bugüne denk getirdik. Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kaderini değiştirecek" dedi.

İstanbul'un Problemlerine Çözüm Üretecek

Erel, partinin adıyla ilgili eleştirilerin olduğunu belirtti ve şunları ekledi: "Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. İzlemelere takılmamalı, biz gerçekleştireceğimiz projelerle Türk milletinin sorunlarını çözeceğiz. Hedefimiz, muhalefet ve iktidar boşluklarını doldurmak ve milleti mutlu kılmak."

Destek Büyüyor

Bütün Türkiye'den kendilerine destek göreceklerini ifade eden Erel, "Gece yarısından itibaren Ankara Ticaret Odası’na akın eden insanların heyecanını görüyoruz. Bu durum, Türkiye tarihinde önemli bir dip dalga yaratacaktır. Milletimizin karamsar olmamasını sağlamak için buradayız. Bu parti, milletin partisi olarak hedeflerini gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Türkiye'nin 20 ilinde teşkilatların kurulduğunu ve diğer illerde de hazırlıkların sürdüğünü belirten Erel, partinin Türk milletine ve siyasi hayata hayırlı olmasını diledi.

İYİ Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki Anahtar Parti'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, bakanlık önünde açıklama yaptı.

İYİ Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki Anahtar Parti'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, bakanlık önünde açıklama yaptı.