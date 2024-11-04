Anahtar Parti'nin İlk Başkanlık Divanı Toplantısı Yapıldı

Anahtar Parti, ilk Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, milletin endişe etmemesi gerektiğini ve çözümsüz hiçbir sorun olmadığını ifade etti.

Anıtkabir ve Hacı Bayram Veli Camisi Ziyareti

Partinin kuruluş dilekçesini 28 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na veren Ağıralioğlu ve kurucular kurulu üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra Hacı Bayram Veli Camisi'nde dua etti.

Toplantı Sonrası Açıklamalar

Bir otelde yapılan toplantıda Ağıralioğlu, Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek bir kurmay kadrosu ile bir araya geldiklerini belirtti. "Memleketimizin alternatifsiz olmadığını" vurguladı.

Kesin Çözüm Vurgusu

Yavuz Ağıralioğlu, Türk milletinin kuşatma altına alınmak istendiğini ve sınırda terör tehdidinin hissedildiğini dile getirerek, devletin terörle mücadeledeki kararlılığını desteklediklerini ifade etti.

Seçmen İradesine Saygı

Ağıralioğlu, teröristlerle birlikte hareket edenlerin yerel yönetimlerde etkin olmasını engellemenin önemine dikkat çekti, ancak bu süreçte seçmen iradesini cezalandırmamak gerektiğini söyledi. "Milletin devlete ve milletine bağlılığını güçlendirmek için özenle hareket etmeliyiz," dedi.