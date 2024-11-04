DOLAR
34,34 -0,11%
EURO
37,49 -0,74%
ALTIN
3.028,69 -0,35%
BITCOIN
2.349.188,9 0,75%

Anahtar Parti'nin İlk Başkanlık Divanı Toplantısı

Anahtar Parti, ilk Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirirken çözüm vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 17:00
Anahtar Parti'nin İlk Başkanlık Divanı Toplantısı

Anahtar Parti'nin İlk Başkanlık Divanı Toplantısı Yapıldı

Anahtar Parti, ilk Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, milletin endişe etmemesi gerektiğini ve çözümsüz hiçbir sorun olmadığını ifade etti.

Anıtkabir ve Hacı Bayram Veli Camisi Ziyareti

Partinin kuruluş dilekçesini 28 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na veren Ağıralioğlu ve kurucular kurulu üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra Hacı Bayram Veli Camisi'nde dua etti.

Toplantı Sonrası Açıklamalar

Bir otelde yapılan toplantıda Ağıralioğlu, Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek bir kurmay kadrosu ile bir araya geldiklerini belirtti. "Memleketimizin alternatifsiz olmadığını" vurguladı.

Kesin Çözüm Vurgusu

Yavuz Ağıralioğlu, Türk milletinin kuşatma altına alınmak istendiğini ve sınırda terör tehdidinin hissedildiğini dile getirerek, devletin terörle mücadeledeki kararlılığını desteklediklerini ifade etti.

Seçmen İradesine Saygı

Ağıralioğlu, teröristlerle birlikte hareket edenlerin yerel yönetimlerde etkin olmasını engellemenin önemine dikkat çekti, ancak bu süreçte seçmen iradesini cezalandırmamak gerektiğini söyledi. "Milletin devlete ve milletine bağlılığını güçlendirmek için özenle hareket etmeliyiz," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
2
Halfeti Belediyesi Önünde Taşlı Saldırı: 2 Polis Yaralı
3
Tunus'ta Ortak Miras Konseri Düzenlendi
4
Anahtar Parti'nin İlk Başkanlık Divanı Toplantısı
5
Somali Deniz Görev Grubu Oruç Reis'e Refakat Etti
6
Saadet Partisi'nden Uygur Kongresi Başkanı'na Davet
7
Gazze Mahkemesi Kuruldu: Savaş Suçlarına Karşı Hukuki Bir İnisiyatif

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak