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Anayasa Mahkemesi, 63. Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, 63. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:54
Anayasa Mahkemesi, 63. Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Anayasa Mahkemesi'nden Anıtkabir'e Anlamlı Ziyaret

Anayasa Mahkemesi, 63. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin başkanlığını üstlenen Kadir Özkaya, beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı.

Özkaya'nın mozoleye çelenk koyması ve ardından gerçekleştirdiği saygı duruşu ile duygu dolu anlar yaşandı. Heyet, bu anların ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel Defterde Tarihi Mesaj

Ziyaretin devamında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özkaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygularını aktardı. Yazarak, "Aziz Atatürk, Anayasa Mahkememizin 63. kuruluş yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini korumakla görevli olan Anayasa Mahkemesi, insan haklarına dayalı anayasal düzenin teminatı olma sorumluluğunu azimle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Özkaya, konuşmasının devamında, "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da 'Türk milleti adına' verdiğimiz kararlarda, adalet ve hakkaniyet odaklı olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Ayrıca, İstiklal Mücadele'sinin kahramanlarını ve şehitlerini anarak, "Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mahkeme Başkanı Kadir Özkaya ve...

Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mahkeme Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özkaya'nın mozoleye çelenk koyması ve saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mahkeme Başkanı Kadir Özkaya ve...

Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mahkeme Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özkaya'nın mozoleye çelenk koyması ve saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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