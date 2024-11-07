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Anayasa Mahkemesi'nden Kuaför Davası İle İlgili Önemli Karar

Anayasa Mahkemesi, kuaförde saçlarını boyatan bir kadının adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve dosyayı yeniden değerlendirileceği mahkemeye gönderdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:53
Anayasa Mahkemesi'nden Kuaför Davası İle İlgili Önemli Karar

Anayasa Mahkemesi'nden Önemli Karar

Yüksek Mahkeme, bir kadının kuaföründe yaşadığı olumsuz deneyim sonucunda açtığı davada, kararın etkileyebileceği esaslı iddiaların dikkate alınmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı.

Davaya İtiraz ve Mahkeme Süreci

P.Ç. adlı kadın, kuaför salonunda yaşadığı zararı gerekçe göstererek Ankara 11. Tüketici Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, hastane raporlarına dayanarak, başvurucunun saçında dökülme yaşandığını ve bu durumda kuaförün uygulamalarının etkili olduğunu belirtti.

Bilirkişi Raporu ve Sonuçlar

Mahkeme, bilirkişi raporuna başvurarak tarafların yüzde 50 kusurlu olduğu sonucuna vardı. Raporda, P.Ç.'nin hamileliğinin saç sağlığına etkisi olduğu ve 17,294 lira masraf gerektiği tespit edildi. Mahkeme, kadın için 17,294 lira maddi ve 4,000 lira manevi tazminata hükmetti.

Bölge Adliye Mahkemesi'nden Düzeltme

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kararda yapılan düzeltmeyle 4,323.50 lira maddi ve 4,000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak P.Ç., hamilelik sürecinin olaydan çok sonra gerçekleştiğini savunarak kararın yeniden gözden geçirilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Yeniden Yargılama Talebi

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun iddialarının yeterince ele alınmadığına dikkat çekerek, dosyanın yeniden değerlendirilmesi için ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, bilirkişi raporunda kusur oranlarının nasıl belirlendiğine dair yeterli bir tespit yapılmadığına vurgu yaptı.

Mahkeme, bu süreçte P.Ç.'nin hamileliğinin etkisinin incelenmediği ve başvurucunun iddialarına karşı yeterli bir gerekçe gösterecek bir değerlendirme yapılmadığını ifade etti.

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