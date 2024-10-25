And Parlamentosu'nda TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Saygı Duruşu

And Parlamentosu'ndan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Tepki

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için, TBMM heyetinin Kolombiya'daki And Parlamentosu ziyareti sırasında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı Duruşunun Ayrıntıları

Bogota'daki And Parlamentosu binasında gerçekleştirilen törenin açılışında, And Parlamentosu Başkanı Gustavo Pacheco söz alarak, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Yönetim kurulu olarak bir açıklama kaleme alacağız ve bunu parlamenter diplomasi çerçevesinde yayımlayacağız. Bu bildiriyi Türkiye'nin Kolombiya Büyükelçiliğine ileteceğiz ve diğer büyükelçilere de göndereceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Türkiye'de bize gösterilen sıcak misafirperverlik için de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Pacheco, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuna davet ederek, programına And Parlamentosu'nun 45. yıl dönümü törenleriyle devam etti.

TBMM heyetinin Kolombiya ziyareti kapsamında, And Parlamentosunun 45. yıl dönümü törenlerinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM heyetinin Kolombiya ziyareti kapsamında, And Parlamentosunun 45. yıl dönümü törenlerinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.