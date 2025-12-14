ANKA Hastanesi'ne Anlamlı Ziyaret: Pera Yeşil Çınar ve Minik Öğrencinin Deneyimi

ANKA Hastanesi'ne Anlamlı Ziyaret

Gaziantep'te faaliyet gösteren Pera Yeşil Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin amacı ve öğrenciyle buluşma

Ziyaret kapsamında ekip, özel eğitim gören bir öğrenciyi de hastaneye getirdi. Öğrencinin doktorluk mesleğine duyduğu ilgi hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla paylaşıldı; bu ilgi, ziyaretin temel motivasyonunu oluşturdu.

Uygulamalı hemşirelik deneyimi

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yetkilileri, minik misafire sağlık ortamını tanıtmak ve mesleki merakını desteklemek amacıyla hastane gezisi düzenledi. Öğrenciye, sağlık çalışanlarının günlük çalışma düzenini yakından görebileceği kısa bir hemşirelik deneyimi sunuldu. Bu uygulama, öğrencide mutluluk ve heyecan yarattı.

Değerlendirme ve teşekkür

Ziyaret sırasında hem öğretmenler hem de hastane personeli öğrencinin mutluluğunu memnuniyetle karşıladı. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların mesleki hayallerini desteklemede son derece değerli olduğunu belirterek, Pera Yeşil Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

