Ankara Altındağ'da Trafikte Sürücüyü Darp Eden 4 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Altındağ'da trafikte bir aracın önünü kesip sürücüyü darbeden İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B.'nin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 08:56
Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden dört şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, olayın bir işyeri önünde yaşandığını ve görüntülerin sosyal medyada yer aldığını hatırlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmada şüphelilerin İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. olarak tespit edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."

