Ankara Başsavcılığı, İsrail'in 'Küresel Sumud' Filosu Saldırısını Resen Soruşturuyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na yönelik, İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kararı, olayın niteliği ve mağdur sayısına ilişkin ilk değerlendirmeler doğrultusunda alındı.

Soruşturmanın hukuki dayanağı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldı. Söz konusu madde, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını hükme bağlıyor.

Soruşturmanın kapsamı ve yürütülecek adli işlemlerle ilgili gelişmeler, yetkili makamlar tarafından ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak.