Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 Zabıta Memuru Alıyor

Ankara'da Zabıta Memuru Alım İlanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), boş kadrolara Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile zabıta memuru alımı için yeni bir ilan yayınladı.
Alım Detayları
Yapılan duyuruya göre, üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olan toplam 133 kadın ve erkek zabıta memuru istihdam edilecek.
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Zabıta memuru olmak isteyen adaylar, zabitabasvuru.ankara.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak, 3-11 Ekim tarihleri arasında istenilen belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na şahsen başvurabilirler.
Sınav Süreci
Sözlü ve uygulamalı sınavlar 18-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Adaylarda Aranan Koşullar
- Erkek adaylar için en az 1,67 metre boy, kadın adaylar için 1,60 metre boy şartı bulunmaktadır.
- Boy ve kilo arasında en fazla 10 kilogram fark olmalıdır.
- Adaylar 30 yaşını doldurmamış olmalıdır.
- B sınıfı sürücü belgesi zorunludur.