Ankara Çubuk'ta Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla kent hastanelerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 21:32
Çubuk-Karagöl kara yolu Karaman Mahallesi mevkiinde kaza

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Osman K. (29) idaresindeki 34 FIT 411 plakalı otomobil, Çubuk-Karagöl kara yolu Karaman Mahallesi mevkiinde, Berat K. (24) kullandığı 06 KID 79 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile S.K, C.T.K, T.A. ve B.K.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

