Ankara'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar İddiası: Ç.E. Tutuklandı

Ankara'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan Ç.E. ve O.B.G. hakkında soruşturma yürütüldü; itiraz sonrası Ç.E. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:25
Ankara'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar İddiası: Ç.E. Tutuklandı

Ankara'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası: Ç.E. tutuklandı

Soruşturma ve gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ç.E. ve O.B.G. hakkında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunma iddiasıyla işlem başlatıldı. Şüpheliler, nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Mahkeme kararı ve itiraz

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliler Ç.E. ve O.B.G.'yi ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının karara yaptığı itiraz sonrasında ise şüphelilerden Ç.E. hakkında tutuklama kararı verildi.

