Ankara'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:31
Ankara'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ankara'da Deprem Alarmı

Ankara'da bugün saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinden edindiğimiz bilgilere göre, depremin merkez üssü Yenimahalle ilçesi olarak belirlendi.

Derinlik ve Etki Alanı

Depremin derinliği 11,48 kilometre olarak kaydedildi. Olay sonrası bölgede herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi, ancak vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik yaşandı.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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