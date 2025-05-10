Ankara'da 3 Ton 352 Kilogram Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi

Ankara'da Kaçak Tütün Operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 3 ton 352 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olay, bir kargo şirketine ait depoda ve araçta gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda ortaya çıktı. Yetkililer, bu operasyonla ilgili 1 kişi hakkında işlem başlattı.

Soruşturma Detayları

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketinin aracının Malatya'dan Ankara ve diğer illere bandrolsüz tütün dağıtımı yapacağını belirledi. Polisi harekete geçiren bu bilgi, kaçakçılığı önlemek amacıyla kritik bir adım oldu.

Ele Geçirilen Tütün

Uygulama sırasında, kargo şirketinin deposu ile aracında yapılan aramada, dağıtıma hazır vaziyette bulunan kargo kolileri içerisinde bulunmayan kargo kolileriyle birlikte toplamda 3 ton 352 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

İşlem ve Soruşturma Devam Ediyor

Operasyon sonucunda, sürücüsü G.T. hakkında gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca, kargo göndericileri ve alıcılarının tespitine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kargo şirketine ait depoda ve araçta 3 ton 352 kilogram kaçak tütün ele geçirildi; 1 kişi hakkında işlem yapıldı.