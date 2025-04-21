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Ankara'da 5'inci Yerel Reform Buluşmaları Yapıldı

Mansur Yavaş, yerel reformlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ulaşım ve tarım projelerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:46
Ankara'da 5'inci Yerel Reform Buluşmaları Yapıldı

Başkentte 5'inci Yerel Reform Buluşmaları Gerçekleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen "Yerel Seçimlerin 1'inci Yılında Belediyeler" konulu 5'inci Yerel Reform Buluşmaları, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve eski bürokratlar yer aldı. Buluşmada, başkentteki sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Ulaşımda Artan Yoğunluk

Yavaş, konuşmasında ulaşımdaki sıkışıklığa dikkat çekerek, "Son 2 yılda trafiğe giren araç sayısı 500 bine yaklaştı. Alt geçitler ve üst geçitler bu durumu çözmüyor. Ne kadar yol açarsanız, geçici olarak trafiği rahatlatmış olursunuz. Toplu taşımanın artırılması gerekmektedir," ifadelerini kullandı.

Yavaş, ayrıca raylı sistem projelerine yönelmekte olduklarını belirterek, "Inşallah mayıs ayında Mamak metrosunun temelini atıyoruz," dedi.

Sosyal Belediyecilik Vurgusu

Başkan Yavaş, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, darda kalan vatandaşların yanında olduklarını vurguladı. "Ankara halkından aldıklarımızla dayanışmayı sağlıyoruz," diyen Yavaş, pandemi ve deprem dönemlerinde özel projeler geliştirdiklerini söyledi.

Tarıma Destek

Yavaş, kentin tarım potansiyeline de dikkat çekerek, "Kendi ürettiğimiz gübreyi ve tohumu dağıtıyoruz. Ankara’nın yüzde 50'den fazlası tarıma uygun. Üretim yapmalıyız, zira gıda önümüzdeki yıllarda büyük önem taşıyacak," dedi.

Yasalar Önünde Eşitlik

Son olarak, Yavaş, yasalar önünde eşitlik ilkesinin önemine değinerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyinin işbirliğinde "Yerel Seçimlerin 1'inci...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyinin işbirliğinde "Yerel Seçimlerin 1'inci Yılında Belediyeler" başlığıyla 5'inci Yerel Reform Buluşmaları gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sol 3), Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz (solda), bazı ilçe belediye başkanları ve akademisyenler ile eski bürokratların katıldığı etkinlikte başkentteki sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyinin işbirliğinde "Yerel Seçimlerin 1'inci...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyinin işbirliğinde "Yerel Seçimlerin 1'inci Yılında Belediyeler" başlığıyla 5'inci Yerel Reform Buluşmaları gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sol 3), Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz (solda), bazı ilçe belediye başkanları ve akademisyenler ile eski bürokratların katıldığı etkinlikte başkentteki sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

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