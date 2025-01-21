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Ankara'da 5. Kattan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi 5. kat balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili detaylar burada.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:50
Ankara'da 5. Kattan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Ankara'da 5. Kattan Düşme Olayı

Başkent Ankara'da yaşanan talihsiz bir olayda, Çankaya ilçesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'ndeki bir binanın 5. katından düşen B.B. (34) ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde gerçekleşti.

Olay Anı ve Kurtarma Çabaları

Edinilen bilgilere göre, B.B. 5. katındaki iş yerinin balkonuna çıkarak demirlerden baş aşağı sarktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Ağır Yaralı B.B. Hastaneye Sevk Edildi

Ekipler olay yerine ulaştığında, B.B. düşerek ağır yaralanmıştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı şahıs ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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