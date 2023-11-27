Ankara'da 5 Kişilik Aileyi Katleden Caninin İfadesi Ortaya Çıktı: Verdiği İfade Dehşete Düşürdü!

22 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde gerçekleşen trajik olayda, Tahsin Ünsür ile üst kat komşusu Hamdi Turgut arasındaki gürültü sebepli tartışma şiddetlenerek feci bir noktaya ulaştı. Tartışmanın tırmanması üzerine Ünsür, yanında taşıdığı av tüfeğiyle Turgut ailesine saldırdı. Maalesef, Hamdi Turgut, annesi Behiye Turgut , eşi Sunay Turgut, oğlu Mustafa Turgut ve kızı Ceyda Turgut hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri, katilin yakalanması için geniş çapta bir operasyon başlattı. Güvenlik kameralarından katilin eşkalini dağıtan polis ekipleri, Ünsür'ü kısa sürede yakaladı. Kasten adam öldürme ve "nitelikli öldürme" suçlarından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.





Katilin ifadesi ne?

Suçunu itiraf eden Tahsin Ünsür olay ile ilgili ayrıntılara ifadesinde anlattı. Ünsür, ifadesinde, taşındıkları günden beri üst komşularının gürültüsünün hiç bitmediğini, aile ile defalarca konuştuğunu, ancak bir sonuç alamadığını söyledi. Ünsür, “Bir sene kadar önce eşim vefat etti. Eşimin ölümünden sonra huzurum daha da kaçtı ve artık seslere tahammül edemez hale geldim. Olay günü ses nedeniyle bir türlü uyuyamadım. Dedesinden kalma av tüfeğini yanıma aldım ve uyarmak amacıyla üst kat komşumun dairesine gittim. Yanıma av tüfeğini almamdaki amaç bana ters cevap vermeleri veya saldırmaları durumunda kendimi korumak içindi. Saldırı amacıyla yanlarına gitmedim” dedi.





Ünsür, olayın nasıl geliştiğini ise şöyle anlattı: “Zile basınca kapıyı Hamdi Turgut açtı ve bir şey sormadan beni içeri davet etti. Kendisi evin salon kısmına doğru girdi. Ben de salonun kapı kısmında durdum. Daha fazla içeriye girmedim. Çocuklar salonda top oynuyorlardı. Behiye Turgut salonda oturuyordu. Sunay Turgut da balkona giden odanın kapısının ağzında oturuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı ve sessiz olmalarını söyledim. Çocuklar halen top oynadıkları için Hamdi ses yapıldığını inkar etmeyerek ‘Benim çocuklarım top oynamasın mı’ diye cevap vererek, üzerime yürümeye başladı. Annesi Behiye de benim üzerime yürümeye başlayınca belimdeki av tüfeğini çıkartarak Hamdi’nin döş kısmına tek el ateş ettim. Hemen sonrasında av tüfeğine bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut’a ateş ettim. Üçüncü fişeğin, tüfeğe yerleştirmek isterken yere düştü. Bu sırada Sunay oturduğu yerden kalktı, iki eliyle kapıya dayandı. Kollarının arasından çocukları balkona kaçtı. Ben 4’üncü fişeği yerleştirdim. Sunay’a ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Balkona gidip çocuklara ateş edip etmediğimi bilemiyorum. Çocukların ölümü de muhtemelen benim eylemim sonucu gerçekleşmiştir. Çünkü eve geliş sebebim çocukların çıkarmış oldukları gürültü nedeniyleydi.”

Mağdurlar kim?

Olayda hayatını kaybeden Turgut ailesinin, Sincan’da sevilen ve sayılan bir aile olduğu öğrenildi. Hamdi Turgut’un, Sincan Belediyesi’nde zabıta memuru olarak çalıştığı, Sunay Turgut’un ise ev hanımı olduğu belirtildi. Çiftin, Mustafa ve Ceyda adında iki çocukları olduğu ve çocukların da Sincan’daki bir ilkokula gittikleri kaydedildi. Behiye Turgut’un ise, Hamdi Turgut’un annesi olduğu ve aynı evde yaşadıkları ifade edildi.