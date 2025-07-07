Ankara'da 7 Milyon Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Ankara'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Ankara'da jandarma ekipleri, Otoyol Karakol Komutanlığı ve KOM ile İstihbarat Şubeleri işbirliğinde gerçekleştirdikleri operasyonda **piyasa değeri 7 milyon 250 bin lira** olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Tırda Yüksek Miktarda Kaçak Malzeme Bulundu

Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir tır, Ankara'daki yol kontrol noktasında durduruldu. Tırda yapılan aramalarda, toplamda **2 bin 689 kaçak elektronik sigara**, **25 bin 977 paket kaçak sigara**, **365 kilogram kaçak tütün**, **7 elektrik süpürgesi** ve **45 termos** bulundu.

Olayla ilgili olarak sürücü gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerine devam ediliyor. Bu ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasada yarattığı zarar göz önüne alındığında, bu tür operasyonların önemi bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Ankara'da jandarma ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada, piyasa değeri 7 milyon 250 bin lira olan kaçak tütün ürünü ve elektronik aletler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.