Ankara'da 792 Kişi Yakalandı: Polis ve Jandarma 12-18 Eylül Operasyonu

Ankara Valiliği açıkladı: 12-18 Eylül arasında polis ve jandarma operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 792 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:21
Ankara Valiliği: 792 Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 792 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12-18 Eylül tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Yakalanan Şüphelilerin Dağılımı

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 12, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 206 ve ifadeye yönelik aranan 541 şüpheli olmak üzere 792 kişi yakalandı.

