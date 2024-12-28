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Ankara'da 89. Büyük Atatürk Koşusu Nedeniyle Bazı Yollar Kapatılacak

89. Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle yarın Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:03
Ankara'da 89. Büyük Atatürk Koşusu Nedeniyle Bazı Yollar Kapatılacak

Ankara'da 89. Büyük Atatürk Koşusu için Trafik Düzenlemesi

Ankara'da yarın gerçekleştirilecek 89. Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koşunun başlangıç noktası Dikmen Keklikpınarı olarak belirlenirken, koşunun Ankara Tren Garı önünde sona ereceği hatırlatıldı.

Kapatılacak Yollar

Açıklamada belirtilen tarihe göre, 10.45 itibarıyla şöyle bir güzergah trafiğe kapatılacak:

  • Dikmen Caddesi
  • Cevizlidere Caddesi
  • Türkocağı Caddesi
  • Akdeniz Caddesi
  • Gençlik Caddesi
  • Tandoğan Meydanı
  • Gar Binası

Bu yollar, başlangıç ve varış noktaları arasındaki güzergah boyunca çift yönlü olarak tamamen kapatılacak.

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