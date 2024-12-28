Ankara'da 89. Büyük Atatürk Koşusu Nedeniyle Bazı Yollar Kapatılacak

Ankara'da 89. Büyük Atatürk Koşusu için Trafik Düzenlemesi

Ankara'da yarın gerçekleştirilecek 89. Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koşunun başlangıç noktası Dikmen Keklikpınarı olarak belirlenirken, koşunun Ankara Tren Garı önünde sona ereceği hatırlatıldı.

Kapatılacak Yollar

Açıklamada belirtilen tarihe göre, 10.45 itibarıyla şöyle bir güzergah trafiğe kapatılacak:

Dikmen Caddesi

Cevizlidere Caddesi

Türkocağı Caddesi

Akdeniz Caddesi

Gençlik Caddesi

Tandoğan Meydanı

Gar Binası

Bu yollar, başlangıç ve varış noktaları arasındaki güzergah boyunca çift yönlü olarak tamamen kapatılacak.