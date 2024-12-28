Ankara'da 89. Büyük Atatürk Koşusu Nedeniyle Bazı Yollar Kapatılacak

Ankara'da 89. Büyük Atatürk Koşusu için Trafik Düzenlemesi
Ankara'da yarın gerçekleştirilecek 89. Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koşunun başlangıç noktası Dikmen Keklikpınarı olarak belirlenirken, koşunun Ankara Tren Garı önünde sona ereceği hatırlatıldı.
Kapatılacak Yollar
Açıklamada belirtilen tarihe göre, 10.45 itibarıyla şöyle bir güzergah trafiğe kapatılacak:
- Dikmen Caddesi
- Cevizlidere Caddesi
- Türkocağı Caddesi
- Akdeniz Caddesi
- Gençlik Caddesi
- Tandoğan Meydanı
- Gar Binası
Bu yollar, başlangıç ve varış noktaları arasındaki güzergah boyunca çift yönlü olarak tamamen kapatılacak.