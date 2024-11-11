Ankara'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara Yenimahalle'de Silahlı Kavga!

Başkent Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, alacak verecek yüzünden çıkan bir silahlı kavga, kanlı bir şekilde sonuçlandı. Turgut Özal Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ahmet İ. ve Fatih T, H.H.Y. ile tartıştı.

Tartışma Kavga Boyutunu Aştı

İddiaya göre, iş yerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinirlenen H.H.Y, silahlı saldırı düzenleyerek Ahmet İ. ve Fatih T'yi vurdu. Olay sonucunda Ahmet İ. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Fatih T. sağlık ekiplerince Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

Olay sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinden birinin kaçması üzerine yakalama operasyonu başlattı. Olayın detayları ve şüphelinin kimliği hakkında incelemeler devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.