Ankara'da Alkol Kaçakçılığına Darbe: 4 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Alkol Kaçakçılığı Operasyonları

Başkent Ankara'da alkol kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 4 kişi yakalandı ve toplamda 17 ton 484 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili detaylar.

Yasaya Aykırı Üretim Tespiti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, alkol kaçakçıları üzerine kapsamlı bir çalışma yürütmekteydi. Bu çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollarla üretilen etil alkolün, temizlik malzemesi gibi gösterilerek Ankara'ya nakledildiği ve 'merdiven altı' mekanlarda sahte içki üretiminde kullanıldığı bilgilerine ulaşıldı.

Operasyonlar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yenimahalle'de gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan Ankara'ya alkol nakliyatı yapan bir araç durduruldu. Bu operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 5 litrelik bidonlar halinde toplam 980 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltındaki kişinin verdiği bilgiler sayesinde, İstanbul Silivri Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ek bir operasyonda 16 ton etil alkole daha el konuldu.

Ayrıca, Keçiören'de bulunan bir depoda yasa dışı alkol üretimi yapıldığı tespit edildi. Bu depoya yapılan operasyonda ise 504 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı ve 4 bin 325 adet alkol üretiminde kullanılan malzeme bulundu.

Hukuki Süreç

Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler devam etmekte. Toplamda 17 ton 484 litre etil alkole de el konuldu.