Ankara'da Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Söz Konusu!

Ankara'da meydana gelen araç yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 23:05
Ankara'da Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Söz Konusu!

Ankara'da bir aracın alev alması sonucu büyük bir panik yaşandı. Zafer Güven tarafından kullanılan araç, Ankara Bulvarı üzerinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Sürücünün yangın tüpü olmaması nedeniyle müdahale edemediği yangına, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Yangın, ekiplerin gayretiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan kimse olmamasına rağmen, araçta önemli derecede hasar meydana geldi. Yangının sebebi hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

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