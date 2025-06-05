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Ankara'da Bayram Tedbirleri: 23 Bin 268 Personel Görevde

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı'nda güvenlik önlemleri için 23 bin 268 personelin görev yapacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 12:59
Ankara'da Bayram Tedbirleri: 23 Bin 268 Personel Görevde

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı boyunca güvenlik önlemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Valilik Binası'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Ankara genelinde toplam 23 bin 268 personelin görev alacağını açıkladı. Bu sayının 21 bin 28 emniyet ve 2 bin 240 jandarma personelinden oluştuğunu belirtti.

Vali Şahin, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde geçirebileceği bir tatil için gerekli tüm tedbirlerin alındığını, hazırlıkların tamamlandığını vurguladı. 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında şehir içi ve şehirlerarası yollar ile bağlantı güzergahlarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüleceğini ifade etti. Özellikle yol yapım çalışmalarının devam ettiği alanlarda sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmelerinin hayati önem taşıdığını aktardı.

Ayrıca, 4-6 Haziran tarihlerinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli durumlar dışında seyirlerine izin verilmeyeceğini de belirten Şahin, bu süre zarfında yalnızca bozulabilir gıda, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar için kontrollü geçiş sağlanacağını duyurdu.

Bayram boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerin tam kapasite ile hizmet vereceğini belirten Vali Şahin, gereken tüm önlemlerin halkın yoğun olarak bulunduğu noktalarda alınacağını söyledi. Bu kritik noktalar arasında AŞTİ, Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu, havalimanı ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu belirtildi.

Toplantı öncesi, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya ve merkezi ilçe kaymakamları ile valilik personeli bayramlaştı.

Ankara Valisi Vasip Şahin (ortada), Valilik Binası'nda, Başkent genelinde Kurban Bayramı tatili...

Ankara Valisi Vasip Şahin (ortada), Valilik Binası'nda, Başkent genelinde Kurban Bayramı tatili boyunca uygulanacak denetimler ve güvenlik önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Programda, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya (solda) da yer aldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin (ortada), Valilik Binası'nda, Başkent genelinde Kurban Bayramı tatili...

Ankara Valisi Vasip Şahin (ortada), Valilik Binası'nda, Başkent genelinde Kurban Bayramı tatili boyunca uygulanacak denetimler ve güvenlik önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Programda, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya (solda) da yer aldı.

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